The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak. Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34.99 TL ya da yıllık 349.90 TL olarak belirledi.
Disney+ platformunda, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX ve Searchlight Pictures gibi stüdyolardan içeriklerin ve platforma özel orijinal yapımlar bulunuyor.
DISNEY+ PLATFORMUNDA NELER VAR?
Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian” yer alıyor.
Ayrıca Oscar Isaac'in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı Marvel Studios dizisi “Moon Knight”ın yanı sıra Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Oscar adayı “Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi” de izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.
Kullanıcılar ayrıca Disney ve Pixar’dan Oscar adayı “Luka”, Walt Disney Animation Studios’tan Madrigal ailesinin hikayesinin anlatıldığı Oscar ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar ödüllü “Cruella” filmlerini de platformda izleyebilecekler.
Disney+’ta ayrıca, Ryan Reynolds’ın başrolde olduğu Oscar adayı komedi filmi “Free Guy”ın yanı sıra “The Simpsons” ve “How I Met Your Mother” gibi sevilen diziler de yer alacak. National Geographic’in 12 bölümlük yeni serisi “Jeff Goldblum’un Dünyası” da Disney+ ile kullanıcılarla buluşacak.
REKABET İYİCE KIZIŞACAK
Ebeveynlerin çocuk profilleri de oluşturabildiği Disney+ platformunda kullanıcılara, yüksek görüntü kalitesi, 4 adede kadar eşzamanlı yayın, 10 cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve 7 adede kadar farklı profil yaratma seçeneği de sunulacak.
Disney+’ın kullanıma açılmasıyla, Netflix ve Amazon Prime’ın ardından bir diğer dijital yayıncılık devi daha Türkiye’ye gelmiş olacak. ABD merkezli bir diğer dijital yayıncılık platformu HBO’nun da HBO Max hizmeti ile bu yıl içinde Türkiye’de hizmete girmesi planlanıyor.
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