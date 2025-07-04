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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 6 ayda 5,9 milyar lira ceza kesildi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 6 ayda 5,9 milyar lira ceza kesildi

        Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 5,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:45
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        Dış ticaret denetimlerinde 5,9 milyar lira ceza
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlanması için yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra yapılan ikincil kontrol çalışmalarının bu yıl da etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Cari dış ticaret işlemleri esnasında gerçekleştirilen kontroller yanında, yeni nesil teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayanan daha kapsamlı denetim ve incelemelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmaların, ticaret müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulduğu ifade edildi.

        Açıklamada bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin ikincil kontrol incelemeleri sonucunda eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere gerekli yaptırımların uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda 2025 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre sonradan kontrol denetimleri neticesinde yüzde 31 artışla yaklaşık 1,1 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri sonucunda yüzde 244 artışla yaklaşık 4,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı alındı. Böylece, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 162 artışla 5,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Hem devletimizin gelir kaybına neden olan hem de gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik piyasa bozucu etkileriyle haksız rekabete yol açan usulsüzlüklere karşı sonradan ve ikincil kontrol çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir."

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