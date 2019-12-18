Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

DMO, bir süre önce sektör temsilcilerine duyurduğu askeriye dahil (belediyeler hariç) kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak için “tek elden” akaryakıt satın alma projesini hayata geçirdi. Ofis, bu uygulama çerçevesinde ilk ihaleyi açtı.

İlk ihalenin ayrıntılarına girmeden önce kamuda uygulanan alımlar konusunda kısa bir bilgi verelim. Kamu kurum ve kuruluşları, bugüne dek ihtiyaç duydukları akaryakıtı ihale yoluyla kendileri satın alıyordu. DMO, akaryakıt alımlarına dahil olmuyordu.

Devletin, yıllık akaryakıt ihtiyacı 2 milyon ton dolayında hesaplanıyor. Yeni uygulama tüm kamuyu kapsayacak biçimde devreye girdiğinde, bugünkü fiyatlarla 10 milyar TL’lik bir alım söz konusu olacak.

YENİ SİSTEMİN İLK İHALESİ

DMO, akaryakıt dağıtım şirketlerine bir davetiye yazısı gönderdi. Buna göre yeni sistem uyarınca gerçekleştirilecek ilk ihalede teklifler, 20 Aralık Cuma günü alınacak.

İhaleye, 60 ilde 225 ilçede “taşıt tanıma sistemi” bulunan akaryakıt dağıtım şirketleri katılabilecek. Söz konusu alım, (ilgili birimin) 1 Ocak 2020 ile 1 Ocak 2022 dönemini içeren 2 yıllık dönemde kullanacağı akaryakıtı kapsayacak.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, ihale için istenen teminat tutarının 300 bin TL olduğunu kaydetti. Kaynaklar, “Buradan hareketle ilk ihalenin 10 milyon TL’lik bir alımı kapsadığı görülüyor. Bu da 2 bin ton ya da 2 bin 200 metreküp ürün yapıyor. Demek ki devletin belli bir birimi için alım yapılacak. Pilot uygulama söz konusu. Kamunun akaryakıt ihtiyacı için yeni ihaleler gündeme gelecektir” dedi.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ KOŞULU

Kaynaklar, şirketlerin yüzde olarak kırım yaparak fiyat tekliflerini sunacaklarını belirterek, “60 ilde 225 ilçede taşıt tanıma sistemi koşulu aranıyor. Bu koşulu, belli sayıda dağıtım şirketi karşılayabilir. Devletin, yeni uygulamada büyük tutarlı ve miktarlı akaryakıt alımlarında bu sistemi işleteceği anlaşılıyor” diye konuştu.