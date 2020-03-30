HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüs salgını uluslararası etkinlikleri iptal etmeye devam ediyor. Son olarak, dünyanın önemli otomobil etkinliklerinden Detroit Otomobil Fuarı'nın iptal edildiği açıklandı.

Ford, General Motors ve Chrysler gibi üreticilere ev sahipliği yapması sebebiyle ABD'nin otomotiv kenti olarak anılan Detroit, ülkenin en önemli otomobil fuarına da ev sahipliği yapıyordu.

Bloomberg'in haberine göre, normal şartlarda Haziran ayında düzenlenecek fuar, 2021 Haziran ayına ertelendi.

Bugüne kadar Ocak ayında düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı, kısa bir süre önce Haziran ayına alınmıştı. Söz konusu kararın arkasında ise son yıllarda otomobil üreticilerine kendine çekerek Detroit'in tahtını sallayan Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) da Ocak ayında gerçekleştirilmesi yatıyor.

ABD'nin bir diğer otomobil etkinliği New York Otomobil Fuarı da Nisan ayından Ağustos ayına ertelenirken, Mart ayı başında düzenlenecek İsviçre Otomobil Fuarı da koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmişti.

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