Demir Ege Tıknaz: Çok istediğimiz gibi gitmedi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN KÖTÜ OYNADIK"

Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi.

"KIRMIZI KART POZİSYONU VAR"

Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var.