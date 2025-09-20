Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in iddialarına dair açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in iddialarına dair açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye dair iddialarını 'mesnetsiz' olarak değerlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı'nın geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını 'akıl tutulması' olarak niteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 21:10 Güncelleme: 20.09.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'e peş peşe tepkiler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye dair iddialarını 'mesnetsiz' olarak nitelendirdi.

        Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır.

        Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

        Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.

        Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

        Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

        REKLAM

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde birşeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de “tasfiye” edildiği bir süreç yönetiyor. CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle “öğrenmeyi öğrenme” sürecine girmesinde fayda vardır.

        DURAN: AKIL TUTULMASI

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran da CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır. Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahiptir. Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir. Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı için New York’a gidecek ve BM Genel Kurulu’nda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme gerçekleştirecektir. Ardından Washington’da ABD Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Özel’in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Habertürk Anasayfa