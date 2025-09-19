Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Danilo Şef'e Turkuaz Kart

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Danilo Şef'e Turkuaz Kart

        Türkiye Kooperatifler Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de restoranları bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart" verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 21:49 Güncelleme: 19.09.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danilo Şef'e Turkuaz kart
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

        Yüksek nitelikli işgücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilmiş sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı gösteren kişilere verilen turkuaz kartı, şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

        REKLAM

        Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sağlayan özel bir statü olarak kabul ediliyor.

        TURKUAZ KART NEDİR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın web sitesinde söz konusu kart şu şekilde açıklanıyor:

        "Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

        Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

        Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

        Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan,

        Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #danilo zanna
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa