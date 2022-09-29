Cumhurbaşkanı Erdoğan, İznik'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinlikleri'nde konuştu. "Göçebe oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını, gelecek kuşaklara bırakma misyonun önemli görüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla, krizlerle kavrulduğu dönemlerde barışı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ BİR KÜLTÜR"
Göçebe oyunların ilki 2014 yılında Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı. Daha sonraki iki göçebe oyunları yine Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunları geleneksel bir spor organizasyonu olarak kabul ettik. Bu yıl da 4.sü İznik'te sporcular ve misafirlerimizle birlikteyiz. Bugün 4. Göçebe Oyunları'nı her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz. Göçebe kültürü derken insanlık tarihi kadar eski bir tarihten bahsediyoruz. Belirli bir coğrafyada sürekli veya mevsime göre yer değiştirerek hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır.
"KÜLTÜRÜN YİTİP GİTMESİNE RIZAMIZ YOK"
Bu uzun yolculuklar sonrasında karşılaşılan insan toplulukları birbirini etkilemişlerdir. Bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır. Ancak bu kültürün yitip gitmesine hiç birimiz rıza gösteremeyiz. Gerek açılışını yaptığımız oyunlar, gerekse benzer faaliyetlerle göçebe kültürün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz.
"BARIŞI VE YARDIMLAŞMAYI ESAS ALIYOR"
Göçebe oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını, gelecek kuşaklara bırakma misyonun önemli görüyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla, krizlerle kavrulduğu dönemlerde barışı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum. Türkiye olarak böyle önemli programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oyunlara katılan ülkelerle kurduğumuz münasebetlerin katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize yeni bir kültürel diplomasi açacağını düşünüyorum.
"HER YÖNÜYLE CAZİP OYUNLARA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"
Hat, ebru, oya, cam, el işi, bez bebek, sedef, keçe yapımı ve elbette merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere çok sayıda geleneksel sanat da göçebe oyunlarının programında yer alıyor. Pek çok tanınmış sanatçı konser, halk oyunları, çocuklarımız korolarıyla etkinliğimizin renklenmesine katkı verecek. Geri dönüşüm, kolaj, oyuncak tasarımı, resim gibi birçok atölye çalışması da oyun programı da bulunuyor. Her yönüyle cazip oyunlara şahitlik edeceğiz. Çocuklarımıza yönelik çalışmaları özellikle önemli görüyorum. Çocuk obası olarak kurulan etkinlikler, evlatlarımıza unutulmaz etkinlikler yaşatacaktır. Biz bu oyunlara dünyada giderek yok olmaya yüz tutan bir kültürel zenginliğe sahip çıkmak, onu yaşatacak zemini oluşturmak olarak bakıyoruz.
"BUNDAN SONRA HER 2 YILDA BİR YAPILACAK"
Burada yapılan her faaliyet tarihi canlandırma, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran, yeni ve kalıcı ilişkiler kurulmasına imkan sağlayan diplomasi yönünü en az bu vasfı kadar önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra her 2 yılda bir sürekli gelişerek, büyüyerek, renklenerek göçebe oyunlarına her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum.
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