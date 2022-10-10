Esnafa destek paketi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz...

TAKİBE TAKILAN ESNAFA ÖDEME KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan takibe takılan esnafla ilgili olarak da şunları aktardı:

Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.