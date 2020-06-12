Çinli otomotiv üreticileri Avrupa'ya korku saldı

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çinli otomotiv üreticilerinin uzun yıllardır hayalini kurduğu yurtdışında araç satma girişimi, bugünlerde gerçeğe dönüşüyor.

Fakati Çinlilerin bu hayali, Avrupalı üreticileri endişeye sürüklüyor.

Öyle ki, Avrupa'nın önemli elektrikli araç pazarlarından biri olan Norveç'e ürettikleri araçları gönderen Çinliler, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın endişelerini dışa vurmasına neden oldu.

Gelişmeyi 'vahşi rekabet' olarak nitelendiren Senard, Fransa parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Hem Avrupa'da hem de Avrupa dışında vahşi bir rekabet ile karşı karşıyayız. Pazardaki yeni rakiplerimize karşı koymak için hızlı adımlar atmalıyız. Bunun için de pahalı olmayan fakat güvenilir araçlar satmalıyız" dedi.

ARAÇLARINI NORVEÇ'TE TEST EDİYORLAR

Norveç, Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli araç pazarı konumunda. Ülkenin elektrikli araçlara erken geçişi, daha önce de Tesla gibi üreticilerin ticari olarak kendilerini test etmek için en başta Norveç'e girmelerine neden olmuştu.

Bu kapsamda, Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu İngilizlerin MG markası, Norveç'te kısa bir süre içinde 600 adet elektrikli EZS modelinden sattı. Norveç Otomobil Federasyonu'nun açıklamasına göre, diğer Çinli üreticiler de bu yıl içinde ürettikleri araçları Norveç'te satmaya başlayacak.

Bu üreticiler arasında Warren Buffet'in de yatırımcısı olduğu BYD, Volvo ve Geely'nin birlikte yarattığı Polestar, Alibaba'nın desteklediği Xpeng ve Şangay merkezli Aiways bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa'daki yeni regülasyonlara uymak için kıtada üreticiler de yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.

Volkswagen'in geliştirdiği ID.3 modeli markanın önümüzdeki yıllarda satışa sunacağı 70 tam elektrikli otomobilin ilk halkasını oluşturuyor. Renault elektrikli modeli ZOE'nin ikinci nesli üzerinde çalışırken, PSA Grubu da 2 koltuklu elektrikle çalışan Citroen Ami'yi pazara sunmaya hazırlanıyor.

ELEKTRİKLİ SUV'U AKDENİZDE KİRALAYACAK

Fransız üretici Renault'u endişelendiren bir diğer gelişmede, Akdeniz'de Fransa açıklarında bulunan Korsika adasında kirala şirketi Hertz ile Çinli Aiways'in yaptığı anlaşma olarak öne çıkıyor.

Bu anlaşmaya göre, adadaki Hertz ofisleri Çinlilerin elektrikli SUV modeli müşterilerine kiralayacak.

Söz konusu işbirliğine de konuşmasında değinen Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, "Çinli birçok girişim elektrikli araç geliştiriyor, bunlardan biri de Korsika adasında Avrupa pazarına uyum konusunda kendi SUV modelini test ediyor. Bunun ardından bu modelin tüm Avrupa'ya satışı başlayacaktır" dedi.

Fransız yöneticinin açıklamaları, bundan 15 yıl önce ciddiye almadıkları Çinli üreticilerin artık 100 yıllık markalar nezdinde de önemli görüldüğünün bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Otomotiv endüstrisinde oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde, yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) doğru pazarlama stratejisi ve fiyat politikası uygulandığı takdirde, beklenildiğinden daha yüksek bir başarı elde etme şansı bulunuyor.