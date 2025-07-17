Çinli markalar Eskişehir'de otomobil üretecek

Küresel otomotiv sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye, önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapıyor.

Otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılında Çinli otomotiv üretici SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretici konumuna geçiyor.

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Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek Haberi Görüntüle

Yerli sanayi kuruluşlarından Urzema Holding ile ortak girişim grubu kuran ATMO Group, eylül ayından itibaren ilk araçlarını banttan indirmeye başlayacak. SWM Türkiye, üretime Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikasında başlayacak.

'YATIRIM KARARINDA TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ETKİLİ OLDU'

ATMO Group’un 2002 yılından bu yana otomotiv sektöründe faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen ATMO Group Üst Yöneticisi (CEO) Anton Chernov, "Operasyonlarımızın merkezi haline gelen İstanbul ve Türkiye dahil 4 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte 40’tan fazla markayla iş birliğimiz oldu ve şimdi yeni ATMO Group için en önemli adımı Türkiye’de atıyor, üretim sürecine başlıyoruz” dedi.

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2023’te giriş yaptıkları Türkiye’de hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Anton Chernov, "Regülasyonlardaki değişiklikler stratejimizi tamamen değiştirmeye zorladı. Farklı senaryoları değerlendirdik ki bunun içinde burada kalalım mı gidelim mi konusu da vardı ancak inancımız ve stratejik olarak hedefimiz bize yol gösterdi. Aldığımız kararda elbette Türkiye pazarının stratejik önemine olan güvenimiz etkili oldu. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki sıfır araçlardaki satış başarısı ve Avrupa’ya girmesi stratejik planlamalarımızda önemli bir etmen oldu. Özellikle devlet desteğiyle büyüyen yeni enerjili araç pazarı bize çok güzel bir ivme gösterdi" diye konuştu.

'HEDEF YILDA 40 BİN ADET SATIŞA ULAŞMAK' Türkiye için özel olarak üretilmiş ve tasarlanmış bir araçla işe başlayacaklarını vurgulayan Anton Chernov, "İlk üretimden çıkan model benzinli araç olacak ancak stratejimiz ürün gamımızı genişletmeyi, elektrikli ve hibrit araçların üretim ve satışını da içeriyor. Projeye içten yanmalı araçların üretimiyle başlayacağız fakat elektrikli ve hibrit modellerde en az yüzde 50 pazar payına ulaşmayı düşünüyoruz. Gelecekteki ürün gamımız devletin vergilendirme yapısındaki stratejilerine bağlı olacak" dedi. Ürün gamına hafif ticarileri ve motosiklet segmentini de eklemek istediklerini kaydeden Chernov, önce yıllık 20 bin adet satışa ulaşmayı hedeflediklerini, 2029 yılına kadar ise yıllık 40 bin adet satış hedeflediklerini bildirdi. YERLİLİK ORANI HEDEFİ YÜZDE 51 Proje hakkında bilgi veren Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ise, Eskişehir’de Devrim’den kalan yarım kalmış bir hikâye olduğunu kaydederek, "1961 yılında da 120 günde Devrim Arabası da bu ülkede yapıldı. Bu hikâyeyi birilerinin gerçekten tamamlaması gerekiyor. Eskişehir, Türkiye’deki en büyük ihracat fazlası veren şehir. 2026 yılı içerisinde yüzde 25-30 seviyesinde bir yerlilik oranına ulaşmış olacağız. 2027’de biz bu oranı yüzde 40 bantlarına çıkarmak istiyoruz. Yüzde 40 bizim için psikolojik bir sınır. Fakat biz yeni çıkan tebliği de dikkate alarak yerlilik oranımızı yüzde 50’nin üzerine çıkarmak istiyoruz ki bu araçlara biz yerli malı belgesi alabilelim. Yüzde 51’in üzerinde bir yerlilik oranı hedefimiz var" dedi.

Eylülde banttan inmeye başlayacak ilk modelin SWM G01 PRO olacağını söyleyen SWM ve JAC Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu da şu bilgileri paylaştı, "SWM markasıyla 2026 yılında G03F modelimizi, 2027 yılına geldiğimizde de bir MPV modele daha yerli üretim bandına dahil edeceğiz. Öte yandan diğer markamız JAC modelleri de Eskişehir’de üretime başlıyor. 1964’ten bu yana çalışmalarına devam eden ve 600 bin adetlik küresel satış hacmine sahip JAC’ın ilk yerli modeli E30X olacak ve yıl sonu itibariyle üretimine başlanacak. Önümüzdeki sene JAC’ın PHEV pick-up modeli, ardından 2027’de de hem hibrit hem elektrikli olarak bir SUV model daha üretim hattına dahil olacak” dedi.