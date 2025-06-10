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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin ve ABD ticaret savaşını bitirmek için müzakereye başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Çin ve ABD ticaret savaşını bitirmek için müzakereye başladı

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, ABD ve Çin'den üst düzey heyetler, ticaret savaşını bitirmek için müzakereye başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 07:21 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:05
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        Çin ve ABD görüşmelere başladı
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        Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu, pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra’da başladı. Görüşmelerde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki Çin heyeti ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in de dahil olduğu Amerikan heyeti yer aldı.

        İlk günün ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise müzakereleri verimli olarak nitelendirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin konusunda iyi iş çıkarıyoruz. Çin kolay değil" dedi. Trump, "Bana gelen raporların tamamı iyi" diye konuştu.

        Çin heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise toplantıya ilişkin yorum yapmadı.

        Pazartesi günü gerçekleştirilen altı saatlik toplantının ardından müzakerelerin salı günü devam edeceği duyuruldu.

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        Londra’daki görüşmeler, geçtiğimiz ay Cenevre’de gerçekleştirilen müzakere turunun ardından ardından geldi. Cenevre’deki görüşmeler, Çin-ABD ticaret savaşında geçici bir ateşkes sağlanmasını mümkün kılmıştı. İki ülke, 12 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada, şiddetlenen ticaret savaşının resesyon kaygılarını tetiklemesinin ardından karşılıklı olarak uyguladıkları yüzde 100’ün üzerindeki tarifelerin çoğunu 90 gün boyunca askıya alma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ertesi gün medyaya yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin pazartesi günü Londra’da yapılacağını duyurmuştu.

        ÇİN’İN ABD’YE İHRACATI YÜZDE 35 DÜŞTÜ

        Diğer yandan, yeni gümrük verilerine göre Çin’in mayıs ayında ABD’ye ihracatı, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 35 oranında geriledi.

        Çin’in ABD’ye ihracatı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 44 milyar dolar seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde ihracat, 28,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

        ABD Başkanı Trump’ın tarife politikasıyla birlikte ortaya çıkan düşüş, 2020’de Covid-19 salgını nedeniyle dünya ticaretinde yaşanan aksamadan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayda geçti.

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