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28 yıl sonra ilk defa ekonomik küçülme yaşayan Çin'de koronavirüsten etkilenen ekonomiyi canlandırmak ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltmak için, politika faizi olan temel borç verme faiz oranları (LPR) ikinci kez düşürüldü.

Yıllık LPR 20 baz puan düşürülerek yüzde 3.85 seviyesine, 5 yıllık LPR'ler 10 baz puan düşürülerek yüzde 4.65

seviyesine düşürüldü.

Mevcut ve yeni kredilerin çoğu bu LPR'ler üzerinden hesaplanırken 5 yıllık LPR oranları mortgage kredilerinin fiyatlamalarına da etki ediyor.