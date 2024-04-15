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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel'den Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin açıklama

        CHP Genel Başkanı Özel'den Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin açıklama

        Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 00:46 Güncelleme: 15.04.2024 - 00:46
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        Özel'den Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin açıklama
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

        CHP ANTALYA İL BAŞKANI KAMACI'DAN KOCAGÖZ'ÜN TUTUKLANMASINA TEPKİ

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

        AA'nın haberine göre; Kamacı, Antalya Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, olayın başladığı günden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını söyledi.

        Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğunu hatırlatan Kamacı, şunları kaydetti:

        "Tutuklamanın tek nedeni 'Neden ağır bakım hizmeti 2 ayda bitmedi de 30 günde bitti' düşüncesi. Başka hiçbir neden yok. Mesut başkanın tutuklanmasının tek nedeni 30 yıl sonra Kepez'i almamızdır. İktidarın demokrasi anlayışı budur. Kepez'i 30 yıl sonra CHP'li belediye yaptık ve kolay kolay pabuç bırakmayacağız."

        Kamacı'nın açıklamasının ardından partililer, adliye önünden ayrıldı.

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        #CHP
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