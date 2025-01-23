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        Haberler Ekonomi Teknoloji ChatGPT dünya genelinde çöktü mü? - Teknoloji Haberleri

        ChatGPT dünya genelinde erişim sorunu

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişimde dünya genelinde sorun yaşandığı bildirildi. OpenAI herhangi bir açıklama yapmazken, Türkiye saati ile 16.10'da uygulamanın bazı kullanıcılarda tekrar açılmaya başladığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:20
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        ChatGPT dünya genelinde çöktü
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        Kullanıcılar yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye Türkiye'den erişimde sorun yaşandığını bildirdi.

        Ancak Down Detector'e göre ChatGPT'ye erişim sorunu dünya genelinde yaşanıyor.

        Siteye giren kullanıcılar 'Bad Gateway' hatasıyla karşılaşırken, ChatGPT'nin mobil sayfasında uygulamaya girişte sorun yaşanmadığı fark edildi.

        OpenAI sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, problemin Türkiye saati ile 16.10 civarında bazı kullanıcılarda çözülmeye başladığı görüldü.

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