Reuters / HABERTURK.COM

Cengiz Holding, İngiliz demir çelik üreticisi British Steel'ın Çinli Jingye Group'a satışı için yürütülen müzakereler başarısız olursa, şirketi almak için teklif verecek.

Reuters'ın haberine göre Cengiz Holding CEO'su Ömer Mafa, yaptığı açıklamada, "British Steel önemli bir varlık ve biz de gelişmeleri yakından izliyoruz. British Steel'ın tamamı için teklif vermeye hazırız" dedi. Söz konusu haber Financial Times'ta da yer aldı.

Jingye Group British Steel'ı satın almak için Kasım ayında teklif vermiş, kaynaklar satış bedelinin 50 milyon sterlin, yani

66 milyon dolar olduğunu bildirmişlerdi. Jingye Cuma günü satın alma için gereken onayları almaya çalıştığını açıkladı.

Daha önce de OYAK'ın iştiraki Ataer Holding British Steel'i satın almaya yaklaşmış ancak taraflar anlaşmaya varamamıştı.

KASIM AYINDA GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI

Kasım ayında konuyla ilgili OYAK'tan yapılan açıklamada "OYAK iştiraklerinden Ataer Holding tarafından British Steel’de yapılan incelemeler tamamlanmış, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırılmıştır" denilmişti.