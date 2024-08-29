Cemre Kemer'den 'Hepsi' açıklaması: Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar

"BELGESEL YAPACAKTIK, GÜLÇİN TARAFI İSTEMEDİ"

Ayrıca yıllar önce dağılan 'Hepsi' grubu için "Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar" diyen Cemre Kemer; "Her şey bundan çıkmıştır gibi ama aslında ben o sırada gecem gündüzüm karışmış aslında... En asi duran bendim ondan mıdır bilmiyorum? Güzel belgesel yapacaktık, Gülçin tarafı istemedi. Onu yapmak istiyordum, sevenlerimize güzel anı olurdu. Herkes yolunda başarılı olsun" ifadelerini kullandı.