Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan Darüşşafakalı öğrencilere destek - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan Darüşşafakalı öğrencilere destek

        Cem Yılmaz, dün akşamki gösterisinin tüm gelirini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda okuyan öğrencilerin eğitimine bağışladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilere bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cem Yılmaz, dün Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

        Cem Yılmaz, gösteriden elde ettiği tüm geliri, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda okuyan öğrencilerin eğitimine destek olmak için bağışladı.

        Darüşşafaka'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'a, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bağış gösterisi için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz
        #darüşşafaka
        #gösteri
        #BAĞIŞ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Habertürk Anasayfa