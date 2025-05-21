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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çayırhan Termik Santrali'nin işletme hakkının devrine onay - İş-Yaşam Haberleri

        Çayırhan Termik Santrali'nin işletme hakkının devrine onay

        Çayırhan Termik Santrali ile Seyhan 2 ve Yüreğir HES'lerin işletme hakkının devri onaylandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:21
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        Çayırhan Termik Santrali'nin işletme hakkının devrine onay
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        Çayırhan Termik Santrali ile Seyhan 2 ve Yüreğir hidroelektrik santrallerinin (HES) yapılan ihaleler sonucunda işletme hakkının devri onaylandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait 2 ayrı Cumhurbaşkanı kararının ilkine göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali'nin mülkiyeti, taşınmazları, Çayırhan Linyit İşletmesi'nin mülkiyeti, ruhsatlar ile ruhsatların kapsadığı maden sahalarının işletme hakkının 20 milyar TL bedelle en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji ve Madencilik AŞ'ye devri onaylandı.

        Bloomberg HT'deki habere göre diğer karar kapsamında, EÜAŞ'a ait Seyhan 2 ve Yüreğir HES'lerin bütün halinde işletme hakkının 190 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye devrine onay verildi.

        Araç muayene ihalesi de onaylandı

        Araç muayene birinci ve ikinci bölge hizmetleri imtiyaz hakkının yapılan ihale sonucunda, 20 yıl süreyle ve toplam 1,72 milyar TL bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na devri onaylandı.

        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı verilmesi yöntemiyle 20 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin kararlara göre, yapılan ihaleler sonucunda 1 bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı 830 milyon TL, 2. bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı da 890 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren MOI Ortak Grubu'na verilmesi onaylandı.

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