Capital One - ABD'nin en büyük kredi kartı şirketlerinden birinin 106 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan bankacılık ve finans şirketi Capital One, ABD ve Kanada'daki toplam 106 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Capital One, ABD'nin en büyük kredi kartı şirketlerinden biri.
Dün gözaltına alınan bilgisayar korsanının müşterilerin adları, adresleri, telefon numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, kredi skorları ve kredi kartı limitleri gibi bilgilerini çaldığı ancak kredi kartı numaralarına ulaşamadığı belirtiliyor.
Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanlığından ABD'de yaklaşık 100 milyon Kanada'da da 6 milyon kişi etkilendi.
Ayrıca ABD'de 140 bin kişinin sosyal güvenlik numaraları ve bunlara bağlı 80 bin banka hesabı numarasının da çalındığı belirtildi.
Kanada'da da 1 milyon müşterinin sosyal güvenlik numaralarının bilgisayar korsanının eline geçtiği kaydedildi.
Şirketin bilgisayar sistemine sızıldığı 19 Temmuz'da ortaya çıkmıştı. Capital One, hacker'ın şirketin "altyapısındaki bir konfigürasyon açığından faydalandığını" duyurdu.
Capital One, çalınan bilgilerin hırsızlık için kullanılmış olmasına ihtimal vermediğini ancak incelemelere devam edileceğini açıkladı.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Fairbank yazılı açıklamasında, "Saldırgan yakalandığı için müteşekkirim ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duydum. Müşterilerimizin kaygılarını anlıyor ve onlardan özür diliyorum" dedi.
ABD Adalet Bakanlığı, yakalanan bilgisayar korsanının merkezi Seattle'da bulunan bir teknoloji şirketinin eski bir yazılım mühendisi olduğunu açıkladı.
Bakanlığa göre Paige Thompson adlı 33 yaşındaki bu kişi bilgisayar dolandırıcılığı suçlamasıyla federal mahkemeye çıkarıldı.
Duruşma 1 Ağustos'ta yapılacak.
Mahkeme tutanaklarına göre, bilgisayar korsanı, internet forumlarında Capital One'ın sistemine sızmakla övündüğü paylaşımlar yaptı.
Bilgisayar korsanının suçlu bulunması haline 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası alabileceği belirtiliyor.
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