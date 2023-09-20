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        Haberler Ekonomi Altın Canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı son dakika: 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında durgunluk! 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından hafif bir yükselişle 1.680,57 lira seviyesinden işlem görüyor. Ekonomi haberlerini takip edenler için gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 20 Eylül 2023 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:07
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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