Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran altın fiyatları yeni haftada düşüşe geçti. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın, yeni güne ise yatay seyirde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...