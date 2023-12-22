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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN fiyatları alış-satış tablosu: 22 Aralık 2023 Cuma güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:07
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        • 1

          Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti

          Dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, bugün gözler bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

          Söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğüne dikkati çekti.

          Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

          PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkat çekti.

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte 22 Aralık 2023 Cuma günü güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

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        • 2

          GRAM ALTIN FİYATI

          1.933,77

          1.934,09

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ALTIN/ONS FİYATI

          2.060,39

          2.060,78

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        • 4

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          3.094,03

          3.162,24

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        • 5

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          12.376,13

          12.610,27

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          YARIM ALTIN FİYATI

          6.168,73

          6.324,48

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          12.376,13

          12.610,27

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ATA ALTIN FİYATI

          13.194,05

          13.528,46

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          1.057,56

          1.431,41

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        • 10

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          1.813,17

          1.916,16

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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