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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 30 Mart Cumartesi canlı altın tablosu ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında dalgalı seyir! 30 Mart Cumartesi altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın, son dönemlerin en çok kazandıran yatırımlarından biri oldu. Özellikle gram ve çeyrek altın, piyasadaki dalgalanmalardan fazlasıyla etkilendi ve kendi rekorunu tazeleyerek yükselemeye devam etti. İşte, 30 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 07:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 08:28
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