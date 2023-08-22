Altın fiyatlarında hareketlilik: Gram altın yeni güne böyle başladı! İşte 22 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanılan son dakika gelişmesine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. İşte 22 Ağustos Salı ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...
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Dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Ekonomik kararlarda belirleyici rol oynayan altın fiyatları üst üste 5 işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından toparlandı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Ağustos 2023 tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.657,67
1.657,95
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.894,52
1.894,81
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.652,28
2.710,75
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.609,11
10.809,86
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.287,98
5.421,51
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.609,11
10.809,86
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.315,24
11.603,05
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.561,20
1.656,28
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