Dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Ekonomik kararlarda belirleyici rol oynayan altın fiyatları üst üste 5 işlem gününde de değer kaybetmesinin ardından toparlandı. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Ağustos 2023 tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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