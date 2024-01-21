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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında artış! 21 Ocak 2024 çeyrek ve gram altın fiyatı...

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        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 07:40
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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