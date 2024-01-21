Hafta sonu altın fiyatlarında artış! 21 Ocak 2024 çeyrek ve gram altın fiyatı...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Haftanın sonuna doğru düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükseldi. 21 Ocak 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 1.969,85 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 21 ocak 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Güncel altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.969,52
1.969,85
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.029,09
2.029,89
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.151,23
3.220,70
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.604,90
12.843,40
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.282,76
6.441,40
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.604,90
12.843,40
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.636,89
13.976,21
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.095,54
1.475,74
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.875,75
1.981,85