Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ın da talip olduğu belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Bir süredir adı sarı lacivertli kulüple anılan deneyimli sol bekin, prensipte anlaşılan ücretine zam talep etmesi Fenerbahçe'nin hoşuna gitmedi. Caner'in sarı lacivertli kulüpten, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'a teklif edilen yıllık ücreti istediği, bunun da Başkan Ali Koç tarafından fazla bulunduğu iddia edildi.

Taraflar arasında ücret anlaşmazlığından dolayı görüşmeler durma noktasına gelince, devreye Galatasaray girdi.

Sarı kırmızılı yöneticilerin milli futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde anlaşma zemininin oluştuğu öğrenildi.

Eğer Caner Erkin Galatasaray'a transfer olursa, tecrübeli oyuncu 10 yıl aradan sonra tekrar sarı kırmızılı formayı giyecek. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 2 gol, 11 asistle oynadı.