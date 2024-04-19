Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.461,24 %-0,67
        DOLAR 32,5968 %0,21
        EURO 34,7809 %0,27
        GRAM ALTIN 2.497,02 %0,50
        FAİZ 45,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,66 %0,48
        BITCOIN 64.493,00 %1,52
        GBP/TRY 40,6381 %0,15
        EUR/USD 1,0645 %0,02
        BRENT 87,27 %0,18
        ÇEYREK ALTIN 4.082,56 %0,50
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 buzağı desteği ne kadar ve başvurular ne zaman bitecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 buzağı desteği ne kadar ve başvurular ne zaman bitecek?

        Buzağı desteği ödeme tarihleri yakından takip ediliyor. Tarım ve Ormanc Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 2023 yılı buzağı desteklemesi 2. Dönem başvuruları 1 Nisan itibarıyla alınmaya başladı. Başvuru süreci devam ederken gözler "Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2024 buzağı desteği ne kadar?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:19 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen buzağı desteği başvuruları 1 Nisan'da başladı. En az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağıların faydalanabildiği yardıma dair "Buzağı desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        • 2

          BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          ​Bakanlığımız tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 2023 yılı buzağı desteklemesi 2. Dönem başvuruları 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. 1. Dönem başvuru yapamayan yetiştiriciler 17 Haaziran 2024 tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir.

        • 3

          BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Yetiştiricilerden herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne (Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vb.) bağlı olanlar örgütleri vasıtasıyla, herhangi bir yetiştirici yetiştirici/üretici örgüt üyeliği bulunmayan yetiştiriciler ise doğrudan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceklerdir. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiricilerin 2. Dönem başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

        • 4

          BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

          Buzağı desteği ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 5

          BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

          Temel Destek: 1.150 ₺/baş

          Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

          Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

          Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

          Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu
        BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu
        Habertürk Anasayfa