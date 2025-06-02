Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.003,44 %-0,18
        DOLAR 39,1897 %-0,02
        EURO 44,8020 %0,58
        GRAM ALTIN 4.217,46 %1,65
        FAİZ 44,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,98 %0,84
        BITCOIN 104.644,00 %-0,34
        GBP/TRY 53,0755 %0,52
        EUR/USD 1,1421 %0,65
        BRENT 64,92 %3,41
        ÇEYREK ALTIN 6.895,42 %1,65
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Hanehalkı bütçesinde konut ve kiranın payı yükseldi

        TÜİK'in yayımladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılına sonuçlarına göre; hanehalklarının bütçelerinde konut ve kiranın payı yüzde 23,9'dan yüzde 26'ya yükseldi. Gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 20,6'dan yüzde 18,1'e geriledi. Lokantalar ve konaklama hizmetlerinin payı ise yüzde 5,9'dan 6,6'ya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26,0 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı.

        Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamanın payı azalırken, lokantalar ve konaklama hizmetlerinin payında yükseliş görüldü.

        Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.

        Yüksek gelirli haneler düşük gelirli hanelere göre ulaşıma iki kattan daha fazla pay ayırdı

        REKLAM

        Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,8 pay ayırdı.

        En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı.

        Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

        Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 24,0, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 23,0 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 26,4 pay ayırdı.

        Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kattan daha fazla pay ayırdı

        Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı.

        Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı.

        En fazla israf olan gıda grubu taze meyve ve sebzeler oldu

        Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi.

        Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde ise; en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32,0 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Habertürk Anasayfa