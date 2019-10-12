Buse Naz Çakıroğlu finalde

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

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