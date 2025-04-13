Bursaspor, ev sahibi takım stadının tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıkıyor... Yeşil beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

*** Artvin Hopaspor - Bursaspor maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor ***

15.00 Artvin Hopaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen Bursaspor, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözme başarısını gösterdi. Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu futbolcu kadrosuyla çıktığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında karşılaşacağı Artvin Hopaspor'u mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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-NOTLAR-

*Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.

* Yeşil beyazlılar, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı. 3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 13 kez gol gördü.

2. 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 31. hafta müsabakaları ile 3. Lig 28. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar belirlendi.

GÜNÜN CANLI YAYINLANAN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:

2. Lig Kırmızı Grup15.00 Somaspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (HT Spor YouTube)

3. Lig 1. Grup15.00 Karşıyaka - Silifke Belediye Spor (HT Spor YouTube)