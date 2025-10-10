Bursa'da 6 günlük planlı su kesintisi yapılacak! Bursa'da su kesintisinden hangi ilçeler ve mahalleler etkilenecek?
Bursa'da baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan program kapsamında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü su kesintisi yapılacak. Peki, Bursa'da dönüşümlü su kesintilerinde hangi mahalleler etkilenecek, su kesintileri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
- 1
Bursa'da kritik seviyeye gelen baraj doluluk oranı nedeniyle planlı su kesintileri devam ediyor. Bu kapsamda günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması için 6 gün süreyle, günde 12 saati geçmemek kaydıyla su kesintileri devam edecek. Detaylı su kesinti programı ve etkilenecek ilçe ile mahalleler açıklandı. İşte, Bursa su kesintisi programı ve diğer detaylar...
- 2
BURSA'DA 6 GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11-16 Ekim tarihlerinde söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
- 3
HASTANELER AYRI TUTULDU
Planlı su kesintilerinden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.
-
- 4
BURSA 11-16 EKİM PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
- 5
BURSA 11-16 EKİM PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
- 6
BURSA 11-16 EKİM PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
-