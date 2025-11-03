Burcu Biricik'ten zeytin hasadı

Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin ile birlikte turizm sektörüne girerek Ayvalık'ta butik otel işletmeye başlamıştı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada; "Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" diyen Burcu Biricik, şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.