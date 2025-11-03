Burcu Biricik'ten zeytin hasadı
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Ayvalık'ta zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı
Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin ile birlikte turizm sektörüne girerek Ayvalık'ta butik otel işletmeye başlamıştı.
Daha önce yaptığı bir açıklamada; "Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" diyen Burcu Biricik, şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.