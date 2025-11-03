Burcu Biricik'ten zeytin hasadı

Habertürk
        Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Ayvalık'ta zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:17
        Ünlü oyuncudan zeytin hasadı
        Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin ile birlikte turizm sektörüne girerek Ayvalık'ta butik otel işletmeye başlamıştı.

        Daha önce yaptığı bir açıklamada; "Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" diyen Burcu Biricik, şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.

