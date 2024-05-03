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        Haberler Ekonomi Teknoloji Merak Edilenler Bu uygulamalardan haberiniz var mı? Akıllı telefonunuzda bilmeniz gereken gizli uygulamalar! - Teknoloji Haberleri

        Bu uygulamalardan haberiniz var mı? Akıllı telefonunuzda bilmeniz gereken gizli uygulamalar!

        Modern zamanlarda neredeyse herkesin bir akıllı telefonu var. Ve bu cihazları her yere yanımızda taşırken, gelen güncellemeleri ve özellikleri takip etmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Telefonumuzda çok sık ziyaret ettiğimiz uygulamalar kadar varlığından haberdar dahi olmadığımız bir dizi gizli uygulama olduğunu biliyor muydunuz? İşte, telefonunuzdaki gizli uygulamalar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:27
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        • 1

          Telefonunuzda en çok hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Haberleşme, sosyal medya, müzik dinleme? Arka planda bildiğinizden çok daha fazla uygulama ve özellik var! Telefonunuzu daha eğlenceli hale getirecek, kullanımı kolaylaştıracak uygulamaları sizin için derledik. İşte, Android ve IOS için gizli özellikler!

        • 2

          ANDROID

          1. HIZLI UYGULAMA DEĞİŞTİRME

          Çoğu kişi bunun farkında değil ancak aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için uygulamalarınız arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz! Android telefonunuzun alt kısmında düğmeler yoksa bunun yerine biraz ince bir çizgi varsa parmağınızı sağa (altta herhangi bir yere) doğru hafifçe vurabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, sizi en son kullandığınız uygulamaya geri döndürecektir.

        • 3

          2. UYGULAMA KISAYOLLARI

          Bunlar gözden gizlendiğinden çoğu kişi kısayolları gözden kaçırır. Ancak bir kere kullanmaya başladığınızda durmak istemeyeceksiniz. Kısayollar, tüm hareketleri gerçekleştirmeden belirli uygulama işlevlerini kullanmanıza olanak tanır. Bunları kullanmak için herhangi bir uygulamayı bir saniye basılı tutun. Daha sonra açılacak ve size seçenekler sunacaktır. Bunları ekranınıza uygulama olarak ayarlayabilirsiniz.

        • 4

          3. ÇOKLU GÖREV İÇİN BÖLÜNMÜŞ EKRAN

          Bölünmüş ekran kullanmak, telefonunuzda kullanabileceğiniz en şaşırtıcı ve kullanışlı şeylerden biridir. Bunu kullanarak aynı anda iki uygulamayı kullanabilir ve her ikisinin de ekranınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için kullanmak istediğiniz uygulamayı açın. Ardından, en son uygulamalarınıza erişmek için alttan yukarıya doğru hafifçe vurun. Alt kısımdaki basılı tutun ve “bölünmüş ekran”ı seçin.

        • 5

          4. TELEFONUNUZDA SPYWARE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

          Telefonunuz yavaş çalışıyorsa, arızalanıyorsa veya bazı şeyleri kendi kendine açıyorsa, casus yazılımınız olabilir. Ayarlara, ardından uygulamalara ve bildirimlere giderek kontrol edebilir ve ardından tüm uygulamaları gör seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu, normal uygulama menünüzde görünmeyen uygulamaları gösterecektir ve casus yazılımınız varsa burada görünecektir.

        • 6

          IOS

          1. KLAVYENİZİ MOUSEPAD OLARAK KULLANIN

          Bu özelliğin kullanılması, göz atmayı çok daha kolay hale getirir, ancak 6s veya daha yeni bir sürüm gerektirir. Tek yapmanız gereken parmağınızla klavyeye sıkıca basmak. Sonrasında parmağınızı dizüstü bilgisayar fare altlığı gibi kullanabilirsiniz!

        • 7

          2. ÖLÇÜM UYGULAMASI

          iPhone'da birbirinden farklı ölçümler yapan bir uygulama var. Bunlardan biri, bir şeyin düz olduğundan emin olmak için kontrol etmektir. Uygulamayı seçiyorsunuz, seviyeyi seçiyorsunuz ve ardından yüzeyde kuruyorsunuz.

        • 8

          3. KISAYOLLAR

          iPhone'daki kısayollar uygulaması bir çok özellik sunuyor. Bunu telefonunuzda komutlar oluşturmak için kullanabilirsiniz; hatta belirli bir görevle aynı zamanlamayla müzik çalabilirsiniz

        • 9

          4. SİRİ'NİN SİZİ BİR TAKMA ADLA ARAMASINI SAĞLAYIN

          “Hey Siri” deyin ve ardından “Beni takma adınızla çağırın” deyin. Daha sonra size neyle anılmak istediğinizi soracaktır ve ona bir takma ad verebilirsiniz. Telaffuzu onayladıktan sonra, hazırsınız.

          Kaynak: Awareness Act

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