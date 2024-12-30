BP Türkiye'deki faaliyet alanlarında yeni yatırımlar planlıyor

Petrol Ofisi Grubu geçtiğimiz aylarda BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurmuştu.

İşlem kapanışıyla birlikte BP'nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri A.Ş.'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları Petrol Ofisi Grubu'na devredilmişti.

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BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan ise sürece dair BP'nin Türkiye'deki tüm alanlardan çekildiği gibi bir algının olduğu ve bunun gerçek olmadığını belirterek Türkiye'de devam eden faaliyetler kapsamında yatırımlar devam ettiğini açıkladı. Işıltan, kendi hesabından da yaptığı paylaşımda "Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarımızı devrettik. Ancak diğer iş kollarımız ile her zamanki gibi güçlü ve odaklı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Işıltan açıklamasında "Lider markamız Castrol faaliyetleri altında büyüme hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Castrol'ün yatırım planı ve stratejisinin bir parçası olarak daha fazla yatırım yapılacak 4 ana stratejik pazardan biri olan ülkemiz ile Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacminin yüzde 17'sinden fazlasını karşılıyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın önde gelen araç üreticileri ile ortak mühendislik çalışmaları yürüterek lider araç markalarının orijinal dolum yağı olan Castrol'ün Avrupa ve Afrika'daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik'te yer alıyor. Bu tesisimizde her yıl 100 milyon litreden fazla madeni yağ üretiliyor. Bu üretim sadece iç pazarı beslemiyor aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'da 24 ülkeye ihracat yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Boru hatları ile ilgili faaliyetlerimizle ülkemizin enerji altyapısına katkı sunmaktan da gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin güvenilir ve önemli doğalgaz tedarikçilerinden biri olmaya devam ediyoruz" diyen Işıltan "Gerek ülkemizin gerekse içinde bulunduğumuz daha geniş coğrafyanın enerji güvenliğine ve ihtiyacına verdiğimiz bu katkı bir bp'li olarak beni de çok mutlu ediyor. Ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" diye ekledi.