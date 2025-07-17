Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 2,45 değer kazandı.

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Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, beklentileri aşan perakende satış verileri ABD'de tüketici harcamalarının güçlü seyrettiğine işaret ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağı yönündeki haberleri yalanlaması, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri azaltarak risk iştahını artırdı.

Bu gelişmelerle birlikte değer kazanan BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar olurken, Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.