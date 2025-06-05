Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.