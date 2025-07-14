Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife tehditlerinin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceğine yönelik endişeler artarken, endeks, bankacılık sektörü öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyirle günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.