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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.366,16 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:56
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,85 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen şirket bilançoları risk iştahını artırırken, güne yükselişle başlayan ve 10.407,44 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarını geri verdi.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 13 milyar 6 milyon lira azalarak 521 milyar 610 milyon liraya düşerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 11 Temmuz itibarıyla 166,2 milyar dolara çıktı.

        Analistler, haftaya yurt içinde TCMB'nin faiz kararıyla piyasa katılımcıları anketi ve yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarıyla birlikte yoğun veri akışının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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