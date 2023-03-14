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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybederek günü 5.207,32 puandan tamamladı

Giriş: 14.03.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,61 ile kimya, petrol, plastik oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelere karşın ülkede açıklanan şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimalleri güçlendirdiğini ve ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Çin'de sanayi üretimi ve işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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