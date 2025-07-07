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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,34 düşüşle 10.137,91 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:19
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        Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,70 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı

        Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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