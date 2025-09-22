Bolşoy Tiyatrosu’nun efsane yapıtları AKM'de

ROMEO VE JULİET

Dünyanın en köklü ve saygın bale topluluklarından biri olan Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, yaklaşık 350 kişilik dev kadrosuyla İstanbul’a geliyor. Dansçıları, orkestrası ve teknik ekibiyle birlikte sahneye taşınacak yapım, izleyicilere sadece bir bale gösterisi değil, aynı zamanda sahne sanatlarının bütünlüklü bir şölenini sunuyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nin görkemli atmosferinde, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek bu özel buluşmada, klasik bale repertuvarının en önemli yapıtlarından Romeo ve Juliet izleyiciyle buluşuyor. Özgün dekor ve kostümler, Prokofyev’in müziğiyle birleşerek AKM sahnesinde büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

İlk kez 1940 yılında sahnelenen Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in ölümsüz müziği ve Leonid Lavrovski’nin özgün koreografisiyle bale tarihine damga vurmuştu. Lavrovski, bu sahnelemede Verona kroniklerinden, Orta Çağ aşk anlatılarından ve tarihî dans geleneklerinden esinlenmişti. Zengin anlatımı ve dramatik gücüyle eser, sahnelendiği günden bu yana dünya bale topluluklarının başyapıtları arasında yer alıyor.

Sınırlı sayıda gerçekleşecek temsillerle İstanbul, Bolşoy’un eşsiz sanat mirasına tanıklık ediyor. Bale tarihinin en unutulmaz eserlerinden biri olan Romeo ve Juliet, şehrin kültür sanat hayatına damgasını vuracak ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Romeo ve Juliet-Bolşoy Bale ve Orkestrası; 26-27 Eylül saat 19.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. KUĞU GÖLÜ Dünyanın en köklü ve saygın bale topluluklarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul’da ilk kez sahne alıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nin ihtişamlı sahnesinde gerçekleşecek temsiller, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında klasik bale repertuarının en simgesel yapıtlarından Kuğu Gölü balesini izleyiciyle buluşturuyor. İlk kez 1877’de sahnelenen Kuğu Gölü, Pyotr Çaykovski’nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyor. Efsanevi müziği, Küçük Kuğuların Dansı ve Siyah Kuğu Odile’in 32 fouetté dönüşüyle tanınan eser, bugün hâlâ dünyanın en çok sahnelenen bale yapıtları arasında yer alıyor. Yaklaşık 350 kişilik dev kadrosuyla İstanbul’a gelecek olan Bolşoy Tiyatrosu, özgün dekor ve kostümleriyle sahneye büyüleyici bir atmosfer taşıyor. Her iki yapımda da sahnede yer alan Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası, şef Anton Grishanin yönetiminde Çaykovski’nin ölümsüz eserini seslendiriyor. Rusya’nın en eski müzik topluluklarından biri olan orkestra, uluslararası ödüllü sanatçılarıyla dünyanın en seçkin senfoni orkestraları arasında gösteriliyor.

Sınırlı sayıda gerçekleşecek temsillerle İstanbul, Bolşoy’un efsanevi sanat mirasına tanıklık edecek ve Kuğu Gölü, bale sanatının zirvesini Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) sahnesinde yaşatacak. Kuğu Gölü-Bolşoy Bale ve Orkestrası; 29-30 Eylül saat 19.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.