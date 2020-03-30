30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Soğuk havalarda daha yaygın olarak kendisini gösteren boğaz enfeksiyonu ve boğaz ağrısı yaşayan kişilerin sayısı epey fazla. Bazı kişilerde hafif olarak atlatılırken bazılarında ise altta yatan asıl sebeplerden dolayı daha ağır geçebiliyor. Peki Boğaz Ağrısı Neden Olur? Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir? Boğaz Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Boğaz Ağrısı Tedavisi Nasıl Olur Ve Ne İyi Gelir? Konu ile ilgili tüm detayları sizler için araştırdık.
Boğaz Ağrısı Neden Olur?
Boğaz ağrısı kendini; boğazda yanma, ağrı ve kuruluk olarak gösterir. Boğazda oluşan ağrı en yaygın semptomlardan birisidir. Yapılan araştırmalar sonucunda her yıl ortalama 13 milyona yakın hastanın boğaz ağrısı sorunu yaşadığı ortaya çıkarmıştır. Birçok boğaz ağrısı enfeksiyonlardan ya da kuru hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Boğaz ağrısı yaşam kalitesini düşürmesine rağmen çoğunlukla kendiliğinden iyileşme eğilimi gösterir. Farenjit kaynaklı boğaz ağrıları genellikle ağzın hemen arkasındaki alanı etkiler ve burada ağrı yoğunlaşır. Tonsilit, diğer adı ile bademciklerin şişmesi ve kızarması ağzın arkasındaki yumuşak dokunun şişmesine ve ağrımasına sebep olur. Larenjit ise ses tellerinin ağrımasıdır. Boğaz ağrısından dolayı yutkunmakta veya konuşmakta zorluk çekilir.
Boğaz Ağrısı Nedenleri Nelerdir?
Boğaz ağrısının nedenleri çok fazla olabilir, soğuk algınlığı gibi basit bir boğaz ağrısı haricinde asıl sebebi farklı bir hastalık olan sebeplerde mevcuttur bunlar;
Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir?
Boğaz ağrısı; basit bir soğuk algınlığı sebebi ile gerçekleşmemiş ise, başka bir enfeksiyon hastalığı, alerji ya da tahriş edici madde bulunmuyorsa ve 10 günden daha fazla bir zaman devam ediyorsa önemli olabilir. Şiddetli ve uzun süren boğaz ağrısı ile birlikte aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka doktora gidilmelidir.
Boğaz Ağrısı Tedavisi Nasıl Olur Ve Ne İyi Gelir?
Boğaz ağrısının en önemli nedeni enfeksiyon kaynaklıdır yani mikrobik hastalıklardır. En önemli mikrop grupları ise virüsler ve bakterilerdir. Her iki mikrop grubunun da tedavisi birbirinden farklıdır. Basit virüsler kendi kendilerine yaklaşık olarak bir iki hafta içinde iyileşirlerken, bakterileri kaynaklı boğaz ağrılarına ise antibiyotik kullanımı gerektiren farklı bir tedavi yöntemi gerektirir. Boğaz ağrısı tedavisinde altta yatan asıl rahatsızlıkları iyileştirmede farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler ise doktor teşhisinden sonra önereceği tedavi yöntemleri ile mümkün olacaktır.
Boğaz Ağrısında Ne İyi Gelir?
Soğuk algınlığı ya da nezlenin yol açtığı boğaz ağrısı basit bazı tedbirler ve uygulamalarla biraz hafifletebilir, bu uygulamalar;
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