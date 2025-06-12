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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing hisselerinde sert düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing hisselerinde sert düşüş

        Hindistan'da yaşanan uçak kazasının ardından New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Firmanın piyasa değerinde 10 milyar dolarlık gerileme yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:54
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        Boeing hisselerinde satış dalgası
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        Hindistan'da Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi üzerine yatırımcılar zaman kaybetmeden Boeing hisselerinde satışa geçti.

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        New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu düşüş Boeing'in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık düşüşle 151 milyar dolara gerilemesi anlamına geliyor.

        DAHA ÖNCE 737-MAX KAZALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

        Kazanın detayları henüz bilinmese de yatırımcıyı ilk anda korkutan 2023 sonu, 2024 başlarında 737-Max tipi uçakta yaşanan sıkıntılara benzer bir sürecin yaşanma ihtimali oldu. Söz konusu dönemde 737 MAX, 6 ayda 4 adet kazaya karışmıştı. Benzer şekilde 2018-2019'da da aynı model ailesi 2 ölümlü kazada yer almıştı.

        '1 MİLYAR YOLCU TAŞIDI'

        787 Dreamliner serisinde ise 8-9-10 şeklinde 3 uçak tipi bulunuyor. Hindistan'daki kazaya karışan '8' en düşük yolcu kapasiteli Dreamliner. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve bugüne kadar 1 milyar yolcunun bu modelle taşındığını belirtiyor.

        Dolayısıyla bu modele ilişkin soru işaretlerinin artması Boeing için büyük bir risk olur. Tabii henüz kazanın nedeni bilinmiyor. Bu aşamada kazanın Boeing yani bir üretim hatası kaynaklı olup olmadığı yatırımcının odağında olacak.

        GEÇEN YIL 11.8 MİLYAR DOLAR ZARAR AÇIKLADI

        Boeing halihazırda mali olarak son yıllarda zorlu bir süreçten geçiyor. Firmanın 2024 yılı genelinde elde ettiği gelir 2023'e kıyasla yüzde 14 azalışla 66.5 milyar dolara indi.

        Boeing'in bir önceki yıl 2.2 milyar dolar olan net zararı ise geçen yıl 11.8 milyar dolara ulaştı. Böylece Boeing üst üste altıncı yıl zarar bildirmiş oldu.

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