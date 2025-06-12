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        Haberler Dünya Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü | Dış Haberler

        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü

        Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentindeki havaalanında bir uçak kazası meydana geldi. Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen, Londra'ya uçması planlanan Air India'nın AI171 sefer sayılı uçakta 244 kişinin olduğu bildirildi. Hindistan Sağlık Bakanı çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:19
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        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
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        Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanında kaza yaptı. Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta 244 kişinin bulunduğu bildirildi.

        Uçağın düşme anı böyle görüntülendi:

        Uçaktakilerin 217'sinin yetişkin, 11'inin çocuk olduğu; 169 Hint, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı'nın bulunduğu belirtildi.

        Uçağın doktorlar için yapılan bir yurt binasına düştüğü bildirildi. Bölgedeki kurtarma personeli, uçak kazasının meydana geldiği yerdeki binadan en az 30 cesedin çıkarıldığını söyledi. Kurtarma görevlileri içeride daha fazla kişinin mahsur kaldığını belirtti.

        Hindistan basını "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu yazdı.

        Hindistan Sağlık Bakanı çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ancak henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

        İngiltere'nin Londra kentine giden uçak, yerel televizyon kanallarının bildirdiğine göre havalanırken düştü.

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        Uçağın enkazından gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

        Air India'nın AI171 sefer sayılı uçağının son sinyalinin yerel saatle 08:08:51'de, 625 feet yükseklikteyken, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra alındığı açıklandı.

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        Uçak, VT-ANB tescilli bir Boeing 787-8 Dreamliner. Uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, kazanın ardından ABD'de piyasa öncesi işlemlerde %8 değer kaybetti.

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        Ahmedabad Havalimanı, tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

        Başbakan Modi yetkililerle görüştü

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ile uçak kazasını görüştü.

        Modi görüşmede, uçağın düştüğü yerde kurtarma ve yardım operasyonlarını yürütebilmek gerekli tüm desteğin derhal sağlanacağını belirtti ve durumla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmeyi talep etti.

        Naidu'nun, olay yerindeki çalışmaları denetlemek için uçağın düştüğü Ahmedabad'a gittiği bilgisi paylaşıldı.

        Modi: Kaza kelimelerle anlatılamayacak kadar acı

        Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'kazanın kelimelerle anlatılmayacak kadar acı olduğunu' kaydetti. Modi mesajında, "Ahmedabad'daki trajedi bizi şaşkına çevirdi ve üzdü. Kaza kelimelerle anlatılamayacak kadar acı. Dualarım kazadan etkilenen herkesle birlikte. Kazadan etkilenenlere yardım etmek için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim halindeyim." ifadelerini kullandı.

        Birleşik Krallık Başbakanı: Görüntüler yıkıcı

        Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Londra'ya giden ve 53 İngilizi taşıyan Air India uçağının düşüşünde ortaya çıkan görüntülerin "yıkıcı" olduğunu ve durum geliştikçe kendisine bilgi verildiğini söyledi.

        Starmer, "Bu derin üzüntü verici zamanda kalbim yolcular ve aileleriyle birlikte" dedi.

        Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın da bilgilendirildiğini duyurdu.

        Aralık ayındaki uçuş 'teknik aksaklık' nedeniyle iptal edilmiş

        Diğer yandan, yerel basındaki haberlerde Air India'nın Ahmedabad'da Londra'ya giden AI 171 sefer sayılı uçuşunun aralık ayında teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiği görüldü.

        Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu uçuş seferi, teknik arıza sebebiyle iptal edilmişti.

        Hindistan'daki son uçak kazaları

        Son yıllarda Hindistan'da meydana gelen diğer bazı uçak kazaları:

        AĞUSTOS 2020

        Air India Express Boeing 737 uçağı şiddetli yağmur sırasında güneydeki Kozhikode şehrinde pistten kayarak bir vadiye düştü, uçağın yere çakılması sonucu en az 18 kişi öldü ve 16 kişi ağır yaralandı.

        MAYIS 2010

        Dubai'den kalkan Air India Boeing 737 uçağı güneydeki Mangaluru şehrindeki havaalanında piste inişi ıskaladı ve uçaktaki 158 kişi öldü.

        TEMMUZ 2000

        Alliance Air uçağı Kolkata ile başkent Yeni Delhi arasında doğudaki Patna şehrinin bir yerleşim bölgesine düştü, 50'den fazla kişi öldü.

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