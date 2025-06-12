Uluslararası camiadan Hindistan'daki yolcu uçağı kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Türkiye ​​​​​​​Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına yönelik taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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ABD

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen trajik uçak kazası haberini duymaktan derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Dualarım bu korkunç olayda sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Gelişmeleri izlemeye ve kazadan etkilenenlere yardım etmek için çalışan acil müdahale ekiplerinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

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Rusya

Kremlinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ahmedabad kentindeki uçak kazasına ilişkin Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye taziye mesajı gönderdi.

Putin, mesajında "Lütfen kurbanların ailelerine ve dostlarına en içten taziyelerimi ve desteğimi, ayrıca bu kazada yaralanan herkese acil şifalar dileklerimi iletin." ifadelerini kullandı.

İngiltere İngiltere Kralı 3. Charles yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim ve ben Ahmedabad’da bu sabah yaşanan olay karşısında şok olduk. En özel dualarımızı bu trajik olaydan etkilenen, sevdiklerinin sesini duymak için bekleyen birçok milletten kişilerin aileleri ve arkadaşları için ediyor, acılarını derinden paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kral Charles, olayın ardından yardıma ve desteğe koşanları çabalarından dolayı takdir ettiğini belirtti. REKLAM Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hindistan'da yolcu uçağının düşmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye X üzerinden taziye mesajı gönderdi. Başbakan Modi ve Hindistan halkına en derin taziyelerini sunduğunu kaydeden Zelenskiy, uçak kazasının korkunç olduğunu belirtti. Hindistan, Birleşik Krallık, Portekiz ve Kanada'daki tüm kurban yakınlarına desteklerini sunduklarını belirten Zelenskiy, "Bu trajik günde yaşadığınız şoku ve üzüntüyü paylaşıyoruz. Hepimiz, mümkün olduğunca çok sayıda canın kurtarılması için dua ediyoruz ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasından üzüntü duyduklarını ifade etti. REKLAM Siljanovska-Davkova, paylaşımında, "Uçakta bulunan tüm yolcu ve mürettebatın ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Hindistan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtir, bu yıkıcı trajediden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadesine yer verdi. Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına ait X hesabında yapılan paylaşımda ise, "Air India uçağının kaza yaptığına dair gelen haberler bizleri derinden üzmüştür. Kalplerimiz, bu yıkıcı olaydan etkilenen kurbanlar, aileleri ve tüm yakınlarıyla birliktedir." ifadeleri kullanıldı. AB ve Belçika Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yayımladığı mesajında, yas tutan ailelere taziye dileklerini ileterek, "Sayın (Hindistan Başbakanı) Narendra Modi, Avrupa bu üzüntü anında sizinle ve Hindistan halkıyla dayanışma içerisinde." ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X üzerinden, düşüncelerinin Ahmedabad kentindeki uçak kazasından etkilenenlerin aileleriyle olduğunu paylaşarak Avrupa'nın Hindistan'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'ten yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını belirterek, "Bu acı anlarda düşüncelerimiz kazazedeler, sahadaki kurtarma ekipleri ve Hindistan halkıyla birlikte. Belçika, Hindistan ve olaydan etkilenen tüm toplumlarla dayanışma içerisinde." ifadelerini kullandı. REKLAM İsviçre ve DSÖ İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ahmedabad'da meydana gelen uçak kazasını öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. Paylaşımda, mağdurların aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileği de yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, Ahmedabad'daki uçak kazasını "yürek parçalayıcı" olarak niteleyerek, bundan etkilenen herkesle dayanışma içinde olduklarını kaydetti. Sırbistan ve Hırvatistan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasının haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını aktardı. Ülkesi ve şahsı adına hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Vucic, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sırbistan, bu zor zamanlarda acınızı paylaşıyor ve sizlerle tam bir dostluk ve samimiyet içinde dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

REKLAM Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, X hesabından yaptığı açıklamada, uçak kazasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Plenkovic, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu, yaralılara da acil şifa dilediğini kaydederek, zor zamanında Hindistan ile dayanışma içinde oldukları mesajını verdi. İsrail İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasından dolayı "derin üzüntü" duyduğunu aktardı. Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki trajik uçak kazasını büyük bir üzüntü ile" öğrendiklerini belirtti. Macron, "bu yas zamanında" kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye "en içten" taziyelerini sunduğunu ifade etti. Avustralya Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabındaki paylaşımda, Ahmedabad kentindeki uçak kazasını "son derece yıkıcı" olarak nitelendirdi. REKLAM Bu "trajedi" zamanında düşüncelerinin kazadan etkilenenlerle olduğunu belirten Albanese, Avustralya hükümetinin gelişmeleri düzenli olarak takip ettiğini ve durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim Hindistan'daki, Birleşik Krallık'taki dostlarımızla ve bu derin trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte." ifadesini kullandı. Mevcut bilgilere göre kazada herhangi bir Avustralya vatandaşının bulunmadığını kaydeden Wong, Hintli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirtti. Malezya Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X üzerinden yayımladığı mesajında, Air India'ya ait uçağın düşmesi nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" vurgulayarak, hükümeti ve Malezya halkı adına kazadan etkilenenlerin ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini iletti. Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü Haberi Görüntüle Enver, mesajında, "Hindistan'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve yardım çalışmaları devam ederken tam bir dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlarla ve bu korkunç kaybın yasını tutan herkesle birliktedir." ifadelerine yer verdi. REKLAM Maldivler Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, X hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazası karşısında derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu zor zamanlarda Maldivler hükümeti ve halkı, Hindistan hükümeti ve halkı ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı. Pakistan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X’ten yaptığı paylaşımda, Gucerat’ta Air India uçağının düşmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Hindistan halkına başsağlığı dileklerini iletti.