Bodrum FK: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 34'e, Antalyaspor ise 40'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 34'e, Antalyaspor ise 40'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor ise BAY geçecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
16’ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Bardhi’nin sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
19’uncu dakikada Antalyaspor atağında Soner’in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+3’üncü dakikada Samudio’nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, topla buluşan Streek’in ortasında Samudio’nun kafa vuruşunda Sousa topa sahip oldu.
58’inci dakikada ceza sahası içinde Celustka’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç başladığı gibi sona erdi.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
BODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Seferi (Dk.84 Dimitrov), Taylan, Fredy, Bardhi (Dk.84 Ahmet Aslan), Okita (Dk.84 Celal), Puscaş (Dk.66 Brazao)
ANTALYASPOR: Kenan- Da Silva, Gerxhaliu, Soner (Dk.80 Gaich), Erdal (Dk.80 Petrusenko), Larsson, Güray (Dk.72 Abdurrahim) , Kaluzinski, Streek, Mert (Dk.87 Bünyamin), Samudio
SARI KARTLAR: Erdal, Larsson, Streek (Antalyaspor) Celustka (Antalyaspor)