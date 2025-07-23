BMC yeni ürünlerini IDEF'te tanıttı

BMC, 3 ürün grubunda 5 yeni askeri aracının ve yerli-milli motor ve transmisyon sistemlerinin lansmanını, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda gerçekleştirdi.

Sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan yeni kara savunma araçları, TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ‘ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4–5 Ton Taktik Tekerlekli Araç ve ALTUĞ 8x8 (105 mm) silah kuleli 'Tank Avcısı' BMC’nin fuarda sergiledi yenilikler arasında yer aldı.

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Yapılan açıklamaya göre, sahadaki lojistik ihtiyaçlara yanıt vermek üzere BMC tarafından geliştirilen ZEYBEK ürün ailesi ise bu fuarda ilk defa tanıtıldı.

ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saha ihtiyaçları ve değişen muharebe koşulları doğrultusunda geliştirildi.

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Sahada hasar gören veya hareketsiz kalan araçlara anında müdahale imkânı sunan ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, arızalı araçları çatışma bölgesinden süratle uzaklaştırıp tahliye edebiliyor. Böylece operasyonun kesintiye uğramasını önleyerek sahadaki birliklere önemli bir lojistik destek sağlıyor.

ZEYBEK 8x8 Tank Taşıyıcı'nın ise, başta ALTAY Ana Muharebe Tankı olmak üzere M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlandığı belirtiliyor. ZEYBEK 4x4 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç da, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti, dayanıklılık ve görev esnekliği sunacak şekilde tasarlandı. Personel, malzeme ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan 5 TON TTA; birliklerin hızlı, güvenli ve etkin şekilde intikalini sağlıyor. Yine sahadaki ihtiyaçlara yönelik geliştirilen, yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş koruma seviyesi ve çok yönlü kullanım yapısı ile dikkat çeken TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı, hem personel hem de lojistik yük taşımacılığı görevlerinde performans sergiliyor. ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe ve Personel Taşıyıcı Araç ise kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. REKLAM Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" barındıran ALTUĞ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor. ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80’lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. İlk kez IDEF 2025 Fuarı’nda sergilenen ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli Tank Avcısı modeli ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

YERLİ GÜÇ ÜNİTELERİ DE FUARDA TANITILDI Verilen bilgiye göre, savunma sektöründe gerekli olan motor ve güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulan BMC POWER’ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli motor ve transmisyon sistemleri de IDEF 2025’te sergilendi. .png Bu güç grupları savunma sanayinin yerlileşmesi stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. Kara ve deniz platformları için geliştirilen yerli motor ve transmisyon sistemleri, 400 HP ile 1500 HP arasında değişen güçlerde üretiliyor. 'YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ HEDEFİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ' BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, IDEF Fuarı’nda yaptığı açıklamada, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen, özellikle ordumuzun stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni araçları tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. IDEF 2025’te TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, ALTUĞ 8x8 105 mm silah kuleli ‘’Tank Avcısı’’ araçlarını ilk kez sergilediklerine dikkat çeken Tosyalı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek, yüksek mühendislik kabiliyetimizle, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünlerimizle ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız" dedi.

BMC POWER şirketiyle, sadece kara araçları için değil, deniz platformları için de yerli ve milli motorlar geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Fuat Tosyalı, "Savunma sanayimizin yüzde 100 yerlileşebilmesi için en stratejik alan olan motor ve güç grubu geliştirme ve üretiminde BMC POWER ülkemizin yüz akı oldu. Bu fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz MAVİ BATU ve FIRTINA Güç Grubu ile hem deniz hem kara araçlarında ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.