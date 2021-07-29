Son dakika Bitcoin gelişmeleri merakla takip ediliyor. Pazartesi günü Amazon'un kripto paryla ödeme kabul edeceği iddiasıyla 40.00 doları aşan Bitcoin, firmanın bu iddiayı yalanlamasıyla dün 37.000 doların altına gerilemişti.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin bu sabah itibarıyla ise yeniden 40.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin'in son 24 saatteki yükselişi yüzde 8'i buldu. Bugün 40.000 dolarlık seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılmayacağı takip edilecek.

Ethereum'da benzer şekilde günlük yüzde 5'lik yükselişle 2.300 dolara çıktı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 97'si dolar bazında yükseliş kaydetti.