Çin'in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama ve denetimleri artırmasıyla Bitcoin dün 30.000 doların altına gerilemişti.

28.893 dolara kadar gerileyen Bitcoin bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.1 yükselerek 34.275 dolara yükseldi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2.020 dolara tırmandı. Binance Coin yüzde 2.3 yükselirken Dogecoin'deki yükseliş yüzde 10'u buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 78'i son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.